新北富邦U18棒球邀請賽4強賽今天上演「新北內戰」， 新北藍靠著雙「ㄐㄩㄣˋㄨㄟˇ」領軍，先發投手張峻瑋繳出高中生涯首次7局完投、扛第3棒的劉峻緯雙安1打點，助隊以5比1擊敗新北白，搶下首張冠軍戰門票，距離5連霸只差最後一步。

張峻瑋用96球完投7局，投出6次三振、2保送，被敲4支安打、失1分，拿下勝投也助隊搶下晉級資格，挺進明天最終戰。不過新北藍總教練周宗志卻認為張峻瑋此役表現不理想，「前3局有點亂七八糟，控球落差太大。」

周宗志指出，張峻瑋可能因為想要催球速導致投球動作跑掉，換局間他也有提醒投手抬腳的部分，「今天比較好的是他在3局過後找回節奏，但這對1個先發投手來講還是太慢，必須要更快進入狀況。」

張峻瑋也坦言自己投球節奏有點太急，加上想要追求球速、太用力投球導致動作跑掉，「周教練有提醒我一些抬腳動作，我也有想到要還是要以團隊為主，慢慢去做調整。」

國中時曾投到7局，但升上高中後最長投球局數只到4.2局，始終無法跨過5局門檻，今天繳出高中首場完投勝，他認為體力上還需要加強，「到6局時覺得有點累，但又想到我的同學蕭齊、黃仲翔都可以了，我應該也可以，大家也想贏下這場球，就靠著意志力撐下去。」

新北藍前4局打完與新北白戰成1比1平手，靠著5局下4支安打、1保送及高飛犧牲打一口氣攻下4分，搶下首張冠軍戰門票，距離尋求5連霸只差最後一步，對手將是新竹市與高雄市間的勝方。