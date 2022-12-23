台中市長盧秀燕連任成功，將於25日就職。盧秀燕23日上午出席霧峰聯合行政中心動土典禮，被媒體問及其他縣市政府向台中借將，盧秀燕表示，台中市培養了很多人才，到目前為止共有3個縣市借將，借出原則採「最高規格」，不分黨派、人才共享，因為台中好、台灣也要好才行。

盧秀燕說，台中市培養了很多人才，市政也受到肯定，這次有些縣市政府在改組的過程中紛紛來台中借將，借出原則都是採取「最高規格」，不分黨派、人才共享，因為台中好、台灣也要好才行，讓縣市政府不論是哪個黨派，都能有好人才。

盧秀燕說，這次到目前為止共有3個縣市借將，剛好分別是國民黨、民進黨和民眾黨都有，她都公平處理；同時代表台中市的市政和人才都受到肯定，也很樂意若有其他縣市政府需要，台中能夠分享，讓縣市政府的運作更好。

另，媒體也詢問盧秀燕，今日是本屆任期最後一個工作天，她的看法，盧秀燕則回應，很高興即使在本屆任期最後一個工作天仍能看到台中市的重大工程動工，就印證她過去說「開不了工的要開工、完不了工的要完工」。

盧秀燕說，做好建設讓台中更進步、更宜居、更幸福，就是她每天工作的日常，第一屆是這樣，下一屆也是這樣，要做更多、更好；她希望台中不但有大建設，經濟也能發展，教育、文化、社會福利都很好，「因為我是連任，所以我只能做得更好來回報」。