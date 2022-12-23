鼓勵失業、待業的中壯年勞工積極參加職訓課程，訓後利用所學重返職場，新北市勞工局推出「職前訓練穩定就業獎勵金計畫」，明年元旦起，只要是設籍新北市年滿30歲以上的勞工，參加新北市勞工局辦理的職前訓練課程後，穩定就業3個月以上，且勞保投保薪資超過3萬300元，即可申請1萬元獎勵金。

勞工局舉例說明，如40歲的王先生，今年參加新北勞工局「Python程式量化數據分析班」課程，順利於8月取得結訓證書，近來於A科技公司擔任IT工程師穩定就業滿3個月，且勞保投保薪資超過3萬元，就可申請穩定就業獎勵金！

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市勞動人口超過206萬，失業率約為4.1％，也就是說有8萬多市民面臨失業困境，加上受到疫情、通膨影響景氣衝擊，許多產業也紛紛轉型或調整工作型態，以因應急遽變化的產業結構及就業市場需求。

由於主要負擔家計的30歲以上中壯年勞工，極容易受到市場變化而面臨失業、待業的困境。為鼓勵失業的中壯年勞工提升職業技能，並順利返回職場，特別推出「職前訓練穩定就業獎勵金計畫」，協助中壯年勞工迎接疫後時代。

職訓中心表示，凡設籍新北市1年以上並年滿30歲的勞工朋友，參加新北勞工局辦理的職前訓練課程，結訓後90日內加入勞工保險或就業保險，且投保薪資等級達第4級（112年為3萬300元）以上，並受同一投保單位連續僱用從事與參訓職類相關聯之工作滿3個月，即給予「穩定就業獎勵金」1萬元。

另為避免獎勵資源重複，計畫排除適用青年就業獎勵、缺工就業獎勵等特定對象。歡迎有訓練需求的勞工踴躍報名參訓，相關課程資訊可電洽（02）8969－2150，或上「新北勞動雲-職訓補給站」查詢。

此外，勞工局亦自111學年度第2學期，在就業及技職傾向明確的國中技藝班推動勞動權益課程，引導國民中學學子們試探未來職涯方向，體會工作與生活平衡，宣導求職防騙事項，向下紮根基礎勞動權益知能，建構對職場勞動權利與義務的瞭解。