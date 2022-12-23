台北市1名林姓按摩師去年7月深夜搭乘捷運時，見到穿著短裙的正妹小芬（化名）竟起色心，他先以手機拍攝對方裙下風光，更一路尾隨小芬錄影，離譜的是他還大膽掀起對方裙子偷摸大腿內側。高等法院日前依《妨害秘密》、《性騷擾》等罪判林男5月徒刑，得易科罰金15萬元定讞。

檢警調查，去年7月22日深夜11時40分，林男在北捷車廂內看見穿著短裙的小芬，隨即拿出手機偷拍腿部，後來小芬在古亭站下車，林男立刻快步跟上，一路從地下3樓尾隨至地下1樓的電扶梯，以手機錄影功能拍攝小芬裙底、內褲等，林男食髓知味，更伸手大膽撩起短裙，撫摸小芬右大腿內側。

小芬發現被人偷摸，裙子也被掀起，立即回頭查看，赫見彎著身體的林男，手裡還拿著手機拍攝，怒炸質問「你掀我裙子偷拍！」林男眼見東窗事發，立刻刪除小芬裙底春光之影片，小芬仍立即報警，警方獲報後在林男手機內找到偷拍影片，將他依現行犯逮捕送辦。

林男供稱，自己尾隨小芬並持手機拍攝對方，但他否認偷拍內褲，亦未掀起對方裙子，更未碰觸小芬身體。不過，高等法官勘驗監視器畫面，林男確實刻意蹲低身體，拿手機從下往上拍攝小芬裙底風光，還有伸手掀開裙子及碰觸其右大腿等動作，認定林男罪證明確，依《妨害秘密》、《性騷擾》等罪判他5月徒刑，得易科罰金15萬元確定。