河內市副市長褚春勇與前越南駐日本大使武紅南因涉嫌利用COVID-19疫情救援包機受賄被捕。歷經11個月調查，越南疫情救援包機貪腐案滾雪球，迄今已有超過35人涉案被抓。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，公安部辦公室主任兼發言人蘇恩蘇（To An Xo）22日表示，褚春勇（Chu Xuan Dung）和武紅南（Vu Hong Nam）已因涉嫌受賄遭公安部調查安全機構逮捕。

武紅南今年59歲，從事外交相關工作已34年，曾任越南外交部部長助理兼辦公室主任、外交部副部長、海外越南人國家委員會主任。

河內市委22日晚間宣布，市黨委執行委員會已透過表決方式達成一致，建議主管部門審核且對2021-2026年任期河內市委委員、黨組幹事處委員、副市長褚春勇予以開除黨籍處分。

河內市委指出，褚春勇的違規行為已造成嚴重後果，引起社會不滿情緒，降低黨組織的威信。他在政治思想、道德、生活作風腐敗墮落；利用職務和權力在批准業者實施救援包機、將公民從國外帶回河內市隔離的過程中違規；違反黨員不能做的事及做榜樣責任，違反法律規定。

褚春勇今年49歲，在教育領域擁有多年經驗。在擔任河內市教育和培訓局局長3年後，於2020年12月被任命為河內市副市長。

越南在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間一度展開鎖國防疫，公民必須搭乘官方指定的救援包機才能返國，然而多名官員藉此受賄，以至「手續繁瑣」、「天價收費」指控不斷。有民眾向越媒泣訴，自己從美國返回越南花了近新台幣30萬元。

越南疫情救援包機貪腐案涉案人員愈來愈多，被控受賄的嫌犯包括常務副總理助理阮光靈（Nguyen Quang Linh）、前外交部副部長蘇英勇（To Anh Dung）、前外交部領事局局長阮氏香蘭（Nguyen Thi Huong Lan）以及派駐日本、馬來西亞、俄羅斯和安哥拉等國的外交官。

此外，越南公安部出入境管理局前副局長陳文預（Tran Van Du）以及兩名官員武士強（Vu Sy Cuong）和武英俊（Vu Anh Tuan）也因涉嫌受賄被捕。（編輯：高照芬）1111223