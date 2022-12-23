峮峮（左起）、陳子輇、葉欣眉、黃豪平、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、孫協志、梁赫群、嚴正嵐在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

主持群3人聯手叫醒蔡黃汝。（中視提供）

黃豪平、梁赫群、陳子輇、葉欣眉、嚴正嵐日前上中視《飢餓遊戲》，眾人到卡丁車體驗場，分成2隊進行比賽，必須先把球投進籃框，再帶球開著卡丁車繞一圈，各隊還要選出一人當守門員，峮峮自告奮勇要防守，讓敵隊大吃一驚。

蔡黃汝點出戰術「因為男生不好意思碰女生」，令孫協志一聽恍然大悟，狠虧：「這個戰術有點低級。」當蔡黃汝、王仁甫對上峮峮，王仁甫挺出胸挑釁峮峮，峮峮也挺起E奶朝王仁甫逼進，讓王仁甫嚇得往後退，投籃遊戲走歪變成「撞胸大賽」。

而王仁甫、許孟哲、蔡黃汝跟峮峮還在豪華水族館睡一夜，當蔡黃汝還在睡覺時，其他3人則聯手捉弄她，王仁甫播放動感音樂當鬧鐘；峮峮直接撲上床搔癢；許孟哲則搖動床墊，讓蔡黃汝還睡眼惺忪就被迫入鏡，看到蔡黃汝的頭髮，王仁甫打趣說：「妳怎麼睡醒之後變個男的？」許孟哲也有同感：「妳睡醒之後頭髮跟王仁甫好像。」讓蔡黃汝哭笑不得。

主持群中唯一因輸了比賽而沒有留宿的孫協志，被王仁甫問到是否覺得在節目中有被大家欺負的感覺時，孫協志先是回了一句「其實沒有」，但忍不住又講出真實心聲，「但是心情還是會有一點點賭X的感覺。」更讓他埋怨的是沒有享受到食宿還要負責介紹場地特色，讓他一點心情都沒有。《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播。