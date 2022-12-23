《富比世》雜誌公布2022年全球收入最高的女運動員，日籍網球女將大坂直美依然有著驚人的吸金力，連續3屆榮登后冠，今年宣布退休的小威廉絲（Serena Williams）則排第2，此外榜單前10名有7位皆為網球運動員，讓其他運動項目的選手相當羨慕。

女子網球歷經多次革命，終於完成4大滿貫賽男女獎金平等的任務，不過大坂直美在今年賽季的11場各項賽事中一冠未得，而她所獲得的5110萬美元的收入，只有2.15%是比賽獎金，收入主要來源是NIKE、CITIZEN、優乃克（YONEX） 、日清食品（Nissin）及萬事達卡（MasterCard）等贊助商合約，大坂直美也投資了兒童繪本出版商及一支匹克球隊。

小威廉絲同樣也是靠著場外活動賺取大部分的收入，挾帶著高人氣在各地進行巡迴演講，小威所創立的風險投資公司也替她帶來不少營收，以年收入4130萬美元排在第2位。至於中美混血滑雪女將谷愛凌則是名列第3，由於滑雪相對來說是冷門的運動，谷愛凌能達到這種成就相當不容易。

2022's highest-paid female athletes, per @forbes:



1️⃣ Naomi Osaka, $51M

2️⃣ Serena Williams, $41.3M

3️⃣ Eileen Gu, $20.1M

4️⃣ Emma Raducanu, $18.7M

5️⃣ Iga Świątek, $14.9M

6️⃣ Venus Williams, $12M

7️⃣ Coco Gauff, $11M

8️⃣ Simone Biles, $10M

9️⃣ Jessica Pegula, $7.6M

🔟 Minjee Lee, $7.3M pic.twitter.com/aybYVyvyqg — Front Office Sports (@FOS) December 22, 2022

《富比世》排名2022年全球前10位收入最多的女運動員

1. 大坂直美，網球－5110萬美元

2. 小威廉絲，網球－4130萬美元

3. 谷愛凌，滑雪－2010萬美元

4. 拉杜卡努（Emma Raducanu），網球－1870萬美元

5. 思薇雅蒂（Iga Swiatek），網球－1490萬美元

6. 大威廉絲（Venus Williams），網球－1210萬美元

7. 高芙（Coco Gauff），網球－1110萬美元

8. 拜爾斯（Simone Biles），體操－1000萬美元

9. 佩古拉（Jessica Pegula），網球－760萬美元

10. 李敏姬（Minjee Lee），高球－730萬美元