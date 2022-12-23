《富比世》雜誌公布2022年全球收入最高的女運動員，日籍網球女將大坂直美依然有著驚人的吸金力，連續3屆榮登后冠，今年宣布退休的小威廉絲（Serena Williams）則排第2，此外榜單前10名有7位皆為網球運動員，讓其他運動項目的選手相當羨慕。
女子網球歷經多次革命，終於完成4大滿貫賽男女獎金平等的任務，不過大坂直美在今年賽季的11場各項賽事中一冠未得，而她所獲得的5110萬美元的收入，只有2.15%是比賽獎金，收入主要來源是NIKE、CITIZEN、優乃克（YONEX） 、日清食品（Nissin）及萬事達卡（MasterCard）等贊助商合約，大坂直美也投資了兒童繪本出版商及一支匹克球隊。
小威廉絲同樣也是靠著場外活動賺取大部分的收入，挾帶著高人氣在各地進行巡迴演講，小威所創立的風險投資公司也替她帶來不少營收，以年收入4130萬美元排在第2位。至於中美混血滑雪女將谷愛凌則是名列第3，由於滑雪相對來說是冷門的運動，谷愛凌能達到這種成就相當不容易。
《富比世》排名2022年全球前10位收入最多的女運動員
1. 大坂直美，網球－5110萬美元
2. 小威廉絲，網球－4130萬美元
3. 谷愛凌，滑雪－2010萬美元
4. 拉杜卡努（Emma Raducanu），網球－1870萬美元
5. 思薇雅蒂（Iga Swiatek），網球－1490萬美元
6. 大威廉絲（Venus Williams），網球－1210萬美元
7. 高芙（Coco Gauff），網球－1110萬美元
8. 拜爾斯（Simone Biles），體操－1000萬美元
9. 佩古拉（Jessica Pegula），網球－760萬美元
10. 李敏姬（Minjee Lee），高球－730萬美元
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