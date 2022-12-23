國民黨立委賴士葆批評，這就是某種程度宣洩人民的壓力口，卻不顧人道需求，請問難道只有金門、馬祖需要小三通嗎？（摘自賴士葆臉書粉絲專頁）

行政院會昨日通過「金馬地區民眾春節交通專案」，拍板循序恢復「小三通」，不過未包含台商中轉，讓台商抱怨回家好難，對此，國民黨立委賴士葆批評，這就是某種程度宣洩人民的壓力口，卻不顧人道需求，請問難道只有金門、馬祖需要小三通嗎？台灣有太多台商、台生希望回家過年探親，用疫情理由左擋右擋；他斷言，民進黨會繼續輸，不要以為台商都偏藍，又是一個政治考量，對中國大陸的事情就卡一下。

立委李德維則表示，政府開放小三通不要有歧視，應該一起開放，歧視性開放真的非常不妥，用疫情理由更沒有道理，只會增加更多的民怨，民進黨如此的一意孤行，只是對他們更加不利，以在野黨角度，只能說看著民進黨在做對他們自己傷害的事情，但是我們在旁邊，也只能看著這些事情發生，執政黨不滿民調越來越高，是他們咎由自取。

立委洪孟楷則說，台商、台生或台胞，他們回來最重要的時間點就是農曆過年，過了大家也沒那麼急迫，因為大家也都要工作和上班，不是每個人都像高官一樣，想放假就放假，想休息就休息，最需要過年返鄉的時候，小三通沒有包含台胞、台生，這樣真的有提出解決的方法嗎？

洪孟楷說，疫情嚴峻過去2年多的時間，真的要守的時候，卻沒有疫苗沒有快篩，做不做一句話一個態度，要做有一百個方式可以想，不做有一百個理由跟藉口可以逃避。