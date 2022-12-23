行銷專家、部落客邱韜誠整理出2022年1月到11月台灣最熱搜的100個關鍵字，令人意外的是，第一名「翻譯」的搜尋次數竟然高達988萬次，讓不少網友笑歪直呼，看來大家的語言能力都不好欸。

邱韜誠在部落格上發文分享，透過Ahrefs與Google的平均每月搜尋量的資料，他整理出2022年1月到11月台灣最熱搜的100個關鍵字，其中第一名竟是翻譯（988萬次），接著依序是YouTube（901.6萬次）、Yahoo（823.4萬次）、restaurant（799.1萬次）、天氣（728.7萬次）、FB（638.9萬次）、xvideo（571.2萬次）、a片（442萬次）、AV片（442萬次）與NBA（416.2萬次）。

邱韜誠表示，前10個最熱門的關鍵字裡面，竟然就有3個與情色議題相關，讓他忍不住吐槽說「色色」果然是流量密碼。而被列為是第四名的restaurant（餐廳）也引起討論，有網友認為，這可能是因為Google地圖中有個標籤是餐廳，按下去就會自動搜尋周遭的餐廳，所以可能是因為這樣restaurant（餐廳）才變成了熱搜字。

文章轉到PTT上引起討論，「前10名色色的網頁佔3個，不錯啊」、「xvideo竟然贏了pornhub欸」、「Yahoo居然排第三」、「看來賺錢還是要色色」、「好好笑喔，大家都在看片片」、「10個有3個在搜AV」、「笑死，第一名顯示英文教育失敗」。