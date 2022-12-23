八里左岸公園的街景燈飾，充滿浪漫氣氛。（八里區公所提供）

後天是聖誕節，緊接著又是跨年，各地都充滿濃濃的節慶氛圍，新北市政府今年也再度推出「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」，與民眾一同迎接2023年的到來。為了迎接跨年煙火，八里區公所也推薦幾處浪漫景點，讓民眾可以來趟八里浪漫遊。

今年新北市府的跨年煙火，將在31日晚間於淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心3個地點，首創「兩岸三地」同步施放。為了讓民眾可以有趟浪漫的跨年煙火之旅，八里區公所推薦了八里行政中心、左岸公園景點，讓民眾可以拍照打卡，逛累了還有多家餐廳可以享用美食。

有風帆獨特造型的八里行政中心，榮獲優良綠建築，戶外也佈置6米高的聖誕樹，粉白相間在夜裡格外繽紛亮眼，搭配環園步道燈飾，打造浪漫街景，室內大廳還有馴鹿雪橇櫥窗區，各樓層角落各式聖誕樹、迎賓雪人等，讓行政中心瀰漫著聖誕氛圍。

新北市高灘處管理的左岸公園也佈置多座絕美的藝術光雕，分別位於八里左岸公園、渡船頭老街及龍形碼頭，設置花開戀愛亭、LOVE文字打卡地標、新娘捧花等12座絢麗的光雕，讓民眾暢遊八里時，可以欣賞光雕環繞的河岸美景，感受浪漫氣氛。

如果逛累了，公所推薦左岸附近的小島泰式料理、「新北嚴選」美食名店Bali水灣餐廳、「渡船人」景觀咖啡廳，除了室內氣氛佳，更搭配戶外優美河景，此外還有多家景觀咖啡，可以一邊享受咖啡香，一邊欣賞無邊夜景。

八里區長陳炳仲表示，聖誕節是祝福與喜樂的節日，今年在疫情逐漸趨緩之下，觀光逐漸復甦，歲末年終，區公所規劃聖誕節佈置，希望帶給大家過節的溫暖氣氛。歡迎民眾來八里觀賞跨年煙火外，也可以順遊八里渡船頭、文化公園、十三行博物館、荖阡坑觀光農場、卡滋爆米花工廠等特色景點，從早到夜裡都好玩，欣賞不同的八里。