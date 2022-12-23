「花蓮低地原生植群復育行動」在海岸惡劣沙灘環境複層造林，逐步恢復原屬花蓮的海岸林相。（花蓮林管處提供）

七星潭是地方知名景點，沿線有部分保安林地具有防風定沙功能，花蓮林區管理處與台灣山林復育協會、富邦文教基金會、高山森林基地及黑潮文教基金會，於當地編號第2618號防風保安林地進行「花蓮低地原生植群復育行動」，為全國首例以三明治復育法，在海岸惡劣沙灘環境複層造林，逐步恢復原屬花蓮的海岸林相。

林管處長黃群策表示，「三明治復育法」規畫種植海岸林第一線灌叢植物有文殊蘭、林投、草海桐及臭娘子等4種，共400多株，目的是維持海岸林前線防風定沙功能；第二線為前岸喬木植群（濱海植物），如欖仁、大葉山欖、瓊崖海棠及棋盤腳等；第三線則配置後岸榕楠林植群，如大葉楠、皮孫木、菲律賓榕及樹杞等樹種約40多種，共272株，皆為配合海岸林微環境種植適合樹種。

台灣山林復育協會執行長蔡志豪指出，過去以為在濱海地區就是要種海岸植物(海漂植物)，如黃槿、欖仁、水黃皮或海檬果等，但野外調查與相關文獻發現，這類典型海漂植物只適合在靠海的30-50％、前岸植群種植，後面50-70％則應種植榕楠林帶-後岸植群的物種。

他說，若貿然在海岸全面種植濱海植物，會嚴重減損生物多樣性發展，對生態的不良影響就愈多。因此調整過去海岸造林只單一種植濱海植物的做法，以複層造林取代，對地棲動物多樣性營造，也具有正向成效。

黃群策感謝富邦金控贊助，由台灣山林復育協會規劃、高山森林基地育苗、林管處與黑潮撫育，公私協力，透過事前資料研究及花東海岸實地調查，以生態學理為基礎、海岸生態復育為原則，培育適地適木樹種，並首度嘗試在2618保安林實驗栽植，期待能更健全海岸林公益功能，讓花蓮海岸回復更加豐富的生物多樣性。