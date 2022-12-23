寒流一波波，今起至下周一（26日）清晨，台灣被寒流籠罩，低溫維持4度左右，天冷難免讓人想在棉被內多待一會再起床，如何讓棉被更暖和，有醫師分享4個秘訣，例如睡前搖棉被，可讓棉被更蓬鬆，蓄熱效果更好，棉被保暖效果大增。

天氣冷時縮在溫暖的被窩中是一大享受，每到寒流來襲，總覺得棉被怎麼蓋都不夠暖，想買新棉被，既佔空間又花大錢，如何讓現有棉被保暖效果，其實有秘訣，牙醫師蔡雅藍在其臉書分享4招，包括睡前搖棉被、保持棉被乾燥、床墊上在鋪一層毛毯、讓床遠離寒冷。

1. 睡前搖棉被 ：可以讓棉被內容物更蓬鬆，擴大蓄熱效果。

2. 保持棉被乾燥 ：使用烘衣機或白天曬棉被，以去除棉被中的溼氣。

3. 床墊上再鋪一層毛毯 ：讓熱能保持在被窩中，不被床墊散逸出去。

4. 遠離寒冷 ：讓床鋪與窗、牆間隔至少20到30公分，且頭部應避免靠窗睡，以避免受到外頭冷空氣影響，此外也可以採用厚窗簾、隔熱較好的窗戶，以避免熱氣散逸。