近期氣溫驟降，今、明兩天受寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，中南部則是日夜溫差大。國健署提出低溫保健的幾個要點，提醒民眾在室內維持空氣流通時，也要做好防寒措施，外出一定要保暖、避免飯後立刻泡湯等。

提供低溫保健幾個要點，在室內的居家臥室、衛浴與客廳等環境，空間要保暖也要維持適度的空氣流通，做好防寒與安全措施。在室外時，身體一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端。

抗寒的五字訣為「 慢、熱、起、穿、行」，提醒長者們因夜間或清晨溫度較低，身體對溫度變化反應較不敏銳，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，再慢慢地下床，起床後的活動不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。

飲食方面，國健署建議多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘，避免大吃大喝及情緒起伏太大。另也要避免飯後、喝酒後立即泡湯，如經醫師囑咐為高危險群，不宜單獨泡湯，也要避免單獨從事離開人群的運動，水溫勿超過40度；且建議至少飯後2小時再泡湯。

另外，有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高風險族群，最好避開較冷的時段外出運動，若有外出運動，也要充分熱身，保有肌肉的彈性，避免因熱身不足所造成的傷害。若為三高病患，應定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥及情緒的穩定。

外出時，應隨身帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息。若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心血管疾病症狀，或有腦中風徵兆如嘴角歪斜、臉不對稱、無力舉手、說話不清等，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

國建署長吳昭軍呼籲，民眾外出或從事戶外活動時，需穿著禦寒衣物，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子，可以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），方便隨著進出室內外及室外溫度的變化來穿脫衣物，注意保暖。