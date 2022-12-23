台中市長盧秀燕落實選舉公報政見，成立數位治理局，將原台中市政府資訊中心併入數位治理局，盧秀燕說，中央今年已成立數位發展部，由唐鳳出任部長，台中也要跟進，希望成立後可以幫助城市發展智慧化，將在25日連任就職時掛牌成立。

盧秀燕23日上午出席「霧峰區聯合行政中心興建工程」祈福動土典禮，活動後接受媒體聯訪，被問及成立數位治理局，盧秀燕表示，台中市本來就有組織法，希望新設立數位局，她在選舉時也承諾新的一屆要成立數位局，她一定要說到做到，兌現政見；數位治理局將在25日連任就職時掛牌成立，希望成立後可以幫助城市發展智慧化。

盧秀燕說，城市及國家的發展愈來愈數位化，政府必須及時提供數位化的服務和建設，中央今年已成立數位發展部，由唐鳳接任部長，地方也要跟進。

盧秀燕舉例，現在在舉辦台中購物節，利用APP兌獎和辦會員都很快速簡單，過去都要人工兌換、人工報名、人工通知，現在通通都是線上；另，之前辦理台灣燈會，觀旅局也有設計APP在園區導航，這些都只是一個局處的智慧化。

盧秀燕說，現在的智慧化都分散在各個局處，因此要整合起來，讓服務市民、建設、管理都可以智慧化；數位治理局的成立迫在眉睫，這幾年中央及地方政府紛紛成立數位相關單位，台中市也立刻跟進。