最近以Netflix日劇《First Love初戀》人氣再度攀升的日本男星佐藤健，近期遭媒體爆料疑似將與女神綾瀨遙結婚，兩人過去曾因合作《繼母與女兒的藍調》傳出戀情。對此，雙方經紀人並未多做回應，粉絲們也大多認為該則消息是烏龍傳聞。豈料，綾瀨遙日前出席公開活動，回應內容相當曖昧，使閃婚傳聞再掀波瀾。

閃婚消息傳出後，綾瀨遙首度露面出席美妝雜誌頒獎典禮，只見她穿著細肩帶禮服，以一頭短髮新造型現身，外表看起來相當俏麗可愛。不愧是被讀者票選為2022年度「最美女星」的冠軍得主，一點也看不出來已經37歲了。

綾瀨遙在當日活動上被問及維持美麗的秘訣，表示：「和喜歡的朋友共度時光，就能由內而外散發光彩。」雖未正面回應緋聞，但其口中「喜歡的朋友」不免被外界聯想是佐藤健。

事實上，巧合的是爆出兩人閃婚當天，綾瀨遙與木村拓哉合作的電影剛好釋出宣傳預告，佐藤健下個月也將有新作品問世，因此結婚傳聞被認為是為新作品的宣傳炒作，真實性有待考證。然而，由於綾瀨遙在活動上的曖昧發言，難免讓人猜想這位「喜歡的朋友」的真實身分。