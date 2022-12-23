民進黨立法委員劉世芳、鍾佳濱及國防安全研究院所長蘇紫雲等人，23日於立法院舉辦記者會，呼籲義務役期恢復1年。（游念育攝）

為因應國際情勢變化，去年就教育召集、成立全民防衛動員署，後備戰力改革；至於義務役役期是否恢復1年，精進訓練內容、落實「常後一體」建構全民防衛，是近期社會關注的議題。對此，民進黨立法委員劉世芳、鍾佳濱及國防安全研究院所長蘇紫雲等人，23日於立法院舉辦記者會，呼籲義務役期恢復1年，國防部應改革訓練內容、提升待遇、強化全民防衛戰例。

劉世芳表示，在國際情勢與境外武力威脅的情況下，常備役由現行4個月的軍事訓練役恢復為1年，有6成到8成的支持度，可謂是社會共識；從世界各國來看，採徵兵制國家的役期，韓國至少是18個月、新加坡則為2年，台灣常備役期恢復為1年也並非特例。

劉世芳也指出，還有其他配套措施的改革，例如常備役與志願役的待遇提升； 訓練內容應結合現代科技，與時俱進，並強化國際交流；落實「常後一體」的全民國防戰力等，皆需要國防部提出完整的配套措施，她舉例，現行義務役二兵月薪僅6510元，是韓國義務役二兵1萬2055元的一半，如何利用待遇調整，提升從軍意願，國防部應提出相應方案。

鍾佳濱表示，役期本應隨不同時代與國防需求逐步調整，從1990年起的2年役期，到2000年後役期逐步縮短至現在僅須受4月軍事訓練役，主要是因為國軍兵力結構因應環境變遷而調整。

鍾佳濱認為若義務役役期恢復為1年，須有兩項配套措施，首先從俄烏戰爭可以發現，持續接受軍事訓練的民眾較能維持戰力，因此後備教育召集訓練時數，應整體納入役期計算；其次，不論在營的義務役或志願役，或退伍後的教召，都應該全面提升待遇。

蘇紫雲則認為，在未來台灣人口恐難以滿足全募兵制人力需求，加上境外威脅日益增加的情況下，需做出重大國防改革加以因應，才能彰顯自我防衛的能量與決心。

至於九合一選舉慘敗，是否因為兵役延長而所致，劉世芳說，九合一大選是地方性選舉跟整個國家外交國防議題沒關係，大家應該很清楚，不管是民進黨黨內檢討，都是側重在疫情過後，經濟發展和貧富不均，還有一些次要的議題，她不認為兵役恢復是這次九合一選舉大敗的主因。

前總統馬英九則曾提到，「票投民進黨、年輕人上戰場」；劉世芳批評，這是荒謬之談，世界各國戰爭，從世界各國戰爭、中國大陸侵略野心來說，都知道一旦有侵略事實發生，不會管你是民進黨或國民黨，不要被迷思帶走著。

兵役延期議題是否會影響到2024大選，鍾佳濱也直言，這是假議題；他提及，國家是大家共有的，國民的義務與權利，應視全體權益做決定，而未來要選出的總統，要對國人承諾能保衛國家。