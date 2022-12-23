半導體測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）今（23）日舉辦媒體交流會，台灣董事長暨總經理吳萬錕表示，隨著供應鏈狀況好轉，目前設備交期已縮短至1年內。對於半導體測試設備廠商而言，2023年營運是「變數極大，但仍有成長空間」。

愛德萬測試引述研調機構數據指出，受產業庫存調整、市場不確定性升溫影響，半導體設備產業今明2年銷售動能趨緩，預期將分別下滑6.6％、8.8％，但中長期成長趨勢維持不變，預期2024年起將重返成長軌道。

吳萬錕表示，對半導體測試設備廠商而言，2023年營運變數極大，但仍有成長空間。主因各應用需求消長呈現分歧狀態。愛德萬測試各應用需求依呈現消長不一態勢，如自動化設備需求仍看增1成，主要由於歐洲客戶需求持續強勁。

吳萬錕指出，愛德萬測試目前已接訂單（backlog）仍有約1000億日圓規模，但目前設備交期確有縮短，由先前超過1年縮短至1年內，主因除了供應鏈狀況已較先前好轉外，公司內部亦同步致力優化相關供應鏈管理所致。

愛德萬測試台灣營收主要來自亞洲，吳萬錕表示，營收貢獻主要在台灣、其次為中國大陸，韓國亦有一定規模。對於美國禁令是否影響未來營運動能，吳萬錕表示沒有太大影響，主因產品機台含美國技術的比例甚低，主要受影響的是美國研發生產的產品。