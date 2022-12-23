宏達電(2498)董事長王雪紅今(23)日維持歷年慣例出席威盛(2388)聖誕平安夜活動，談到VR元宇宙事業，她持續充滿信心，認為宏達電VR只會愈做愈好，旗下七大事業部明年會是開始收穫的一年。針對先前傳出宏達電有意出售VR事業，她也首度直球對決回應，「那是假的」!

先前已經傳出宏達電明年的CES大展上將會推出年度新品，王雪紅今也透露，明年CES會發表新的頭帶裝置，還有VIVESRE平台，非常可以期待，宏達電所做的東西會愈來愈好，也會讓大家看到。

針對先前有傳出宏達電有意出售VR事業，王雪紅今首度正面回應，沒有要賣掉，「那是假的」。

至於VR旗下事業獲利狀況，王雪紅表示，宏達電從2014年開始深耕VR產業，宏達電目前旗下已有共有VIVE Systems、VIVERSE、G Reigns、HTC 智慧型手機及智能裝置、VIVE Arts、VIVE ORIGINALS和DeepQ等七大事業體，相信每個公司都會愈做愈好，也持續投資，因為元宇宙是個龐大的產業，2014年就開始深耕，明年會開始收穫的一年。

近期虛擬貨幣全球負面消息不斷，王雪紅對此不表示看法，但她強調還是很看好區塊鏈在藝術、IP領域的發展。