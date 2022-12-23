針對本屆九合一選舉，最高檢察署22日首度邀集全國22個地檢署檢察長、警調廉首長召開查察工作檢討與策進會議，檢察總長邢泰釗認為，境外勢力藉地下通匯介入選舉案件，偵辦效益相當不理想，指示檢警調要加強查緝地下通匯及選舉賭盤案件，會議決議成立「整合打擊地下通匯與網路賭盤聯繫平台」，要求檢警調在明年7月前成立相關平台，提前因應2024年總統副總統及立委選舉查察工作。

會中並達成多項決議，包括速澄清外界對「辦藍不辦綠」等司法批評的不實謠言；加強各檢察機關辦理賄選成績評比；移民署強化對新住民選舉查察佈建工作；另持續查察目前舉行的議會正副議長、鄉(鎮、市)民代表會及直轄市山地原住民區民代表會正副主席等選舉。

22日的九合一選舉查察檢討會議，全國22個地檢署檢察長分別就本次選舉查察工作檢討與策進提出報告。另刑事局、調查局及移民署分別就選舉賭盤、地下通匯及辦理新住民選舉查察進行專題報告。

其中，刑事局及調查局就目前辦理「地下通匯（中港澳資金介入選舉）與選舉賭盤」的偵辦得失進行檢討；移民署則針對辦理新住民選舉查察進行評估。與會的檢警調首長均認為唯有檢、警、調、廉、移5單位充分合作，才能有效查緝賄選。

此外最高檢署也針對外界「辦藍不辦綠？」、「查賄看顏色？」及「反滲透法無限上綱？」等說法，提出澄清，強調檢察機關對所有具體有效情資，均依法加以偵查，如果有「辦藍不辦綠」之具體事證，歡迎外界提出以昭公信， 另檢察機關以反滲透法查辦賄選案時，均相當謹慎，事前均早已就個案之法律適用，反覆辯證務求妥適。

檢察總長邢泰釗強調，境外資金介入選舉及利用網路進行選舉賭盤，嚴重妨害選舉公正，並有國安疑慮，如何有效精確偵辦相關案件，是當務之急。他認為，目前境外勢力藉地下通匯介入選舉案件，偵辦效益相當不理想，應專人專責勾稽，有效打擊該項犯罪型態。至於選舉賭盤嚴重危害選舉正確性，尤其網路、加密貨幣介入後，危害猶烈，亦應專人專責，從嚴取締並查扣賭資。