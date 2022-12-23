新北市警察局舉辦「新北心警耶誕Party」。（新北市警察局提供）

新北市警察局舉辦「新北心警耶誕Party」。（新北市警察局提供）

新北歡樂耶誕城自11月11日開城至今，吸引超過350萬人共襄盛舉，新北市警察局為響應市府歡樂耶誕城活動，於明（24）日中午12時在警察局前廣場舉辦「新北心警耶誕Party」，精心設計各種宣導攤位，更邀請「警界超偶」3位現職官警林慶宏、陳奕涵、柯政宏到場聲援，還有知名鼓手街頭藝人李科穎、排灣族網紅歌手黃少康與魔幻氣球人李聖堂到場表演，活動中還會抽出apple iPad、50吋大電視與兒童電動汽車及任天堂 Switch等多項大獎，0元超值活動只要人到場就可以一同歡慶。

「警界超偶」3人都是警界知名唱將，淡水分局林慶宏曾參加民視明日之星、台灣那麼旺，台視我要當歌手等歌唱比賽中均取得優秀成績，更曾遠赴中國大陸參加中國好聲音；花蓮外事警察陳奕涵參與過「K歌大明星」及「歌神請上車」等節目錄影，更曾和藝人張韶涵同台合唱演出及共同錄製新專輯歌曲《還記得嗎》；大安分局新生南路派出所警察柯政宏，滄桑嗓音神似歌手李宗盛，曾於2019年參加聲林之王第二季，單曲製作中明年問世。

活動除了有小小波麗士體驗營外，警察局在戶外廣場也擺設園遊會攤位，有婦幼隊的射擊體驗區、少年隊電流急急棒及犯罪預防科的防詐益智遊戲區、鑑識中心的刑案現場體驗區，另外更有免費的夾娃娃機及爆米花及棉花糖、雞蛋糕、飲料可享用，讓前來參加的大朋友、小朋友有吃、有玩更能拿獎品，還有舞台聲光效果一流的演唱表演，更有騎警隊、警犬隊、重機隊及勇哥、豹隊長大型人偶在戶外與民眾一起互動合照。

新北警舉辦的「新北心警耶誕Party」準備了多項大獎，讓參加的民眾不出錢就可以抽到apple iPad、50吋大電視、兒童電動機車、任天堂 Switch等多項大獎，沒抽到獎也沒關係，只要到場於新北市政府警察局粉絲專業打卡按讚，都可以領到可愛充氣氣球與免費夾娃娃機兌換卷，讓每個參加活動的人都不會空手而歸。

新北市警察局長黃宗仁說，這是他任內的一項重要活動，警察平常都是英勇執法的剛硬鐵漢形象，在這一年一次的耶誕Party中，這些鐵漢都將展現出不同的另一面，用貼心與細心替每位到場的民眾服務，並藉著這場活動將犯罪預防宣導融入其中，一方面能讓民眾感受耶誕氛圍，一方面也能增長預防犯罪知識，讓大家共同體驗一場不同的耶誕Party。