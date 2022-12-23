中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增18,965例本土個案及108例境外移入，另確診個案中新增40例死亡；其中一例為一名40多歲男子，已打滿5劑疫苗，本月12日快篩陽性確診，16日於家中死亡。今日新增病例數較上周五多3,649例，增加約23.8%，已是連續第二天較上周同期增幅超過2成。

今增18,965例本土，為8,550例男性、10,394例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,850例)，臺中市(2,451例)，桃園市(2,230例)，臺北市(2,125例)，高雄市(2,003例)，臺南市(1,558例)，彰化縣(810例)，新竹縣(645例)，新竹市(563例)，苗栗縣(389例)，屏東縣(381例)，雲林縣(374例)，嘉義縣(260例)，南投縣(251例)，宜蘭縣(238例)，基隆市(232例)，花蓮縣(202例)，嘉義市(148例)，臺東縣(103例)，金門縣(80例)，澎湖縣(65例)，連江縣(7例)。

今增40例死亡，為24例男性、16例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月27日至12月20日，死亡日期介於12月13日至12月20日。

指揮中心補充說明，死亡個案中包括1例特殊死亡個案，為40多歲男性，接種5劑COVID-19疫苗，有甲狀腺炎、肌肉病變病史，12/12快篩陽性確診，12/16於住家死亡，死因為心肺衰竭併新冠肺炎病毒感染。