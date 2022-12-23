世界銀行以2021年各國購買力計算國民所得，台灣雖位居全球第11名，但內部劣勢未獲解決，最大問題在於總生育率和出生率低落，社會結構走向「生不如死」的情況，少子化恐引起國安危機，引起各界高度擔憂。為此，台灣公共行政與公共事務系所聯合會（英文簡稱TASPAA）邀集33名學者專家特別籌編專書《跨時代的政策解方》，致力為政策提出建言，盼作為政府施政參考。

台灣公共行政與公共事務系所聯合會今(23)日表示，歷經8個月的籌編，完成《跨時代的政策解方》白皮書，內容聚焦在房價、薪資、稅制、人口、氣候等，主要後探討內容包括稅制與貧富差距、居住正義、青年低薪及分配、幼托與婚育、老人健康與長照、淨零排放和永續、氣候變遷與調適等政策問題與解方。

台灣公共行政與公共事務系所聯合會會長黃榮源說，在籌辦2022年會時，提議籌編《跨時代的政策解方》，獲榮譽會長、台大政治系副教授彭錦鵬及多人支持投入，共歸納出14項台灣當前所面臨的關鍵政策議題。

黃榮源強調，公共行政學界必須從「整合」和「深耕」兩個途徑來調整自己的腳步。TASPAA推出《跨時代的政策解方》專書只是一個起點，期待能匯集更多的資源和力量，尋找民眾安身立命的方法和指南，共同為建立更有韌性、前瞻、永續發展的臺灣盡一份心力。

彭錦鵬提到，《跨時代的政策解方》出版後會送到政府部門，做為政策制定和執行的參考。再者，這項工作將會是常態性的工作。另外，這個工作是結合不同專業領域專家學者的意見，是一個跨域整合的型態。最後，白皮書研擬過程完全秉持科學和客觀精神，期許成為國內產官學研在公共政策與政府管理領域的互動交流的正式平台。