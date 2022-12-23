台中市大雅區西寶里部分居民長期無自來水可用，在立委楊瓊瓔、市議員當選人吳呈賢23日現勘，爭取前瞻計畫總經費354萬元施作自來水延管工程，共計有8戶住戶，預定明年5月底就能供水，將解決居民長久之苦。

大雅區西寶里西村路3之2號等及昌平路三段600巷部分居民，長期無自來水可用，僅依賴地下水飲用，楊瓊瓔了解當地居民需求後，協助提報延管工程送水利署評比審查通過。

楊瓊瓔強調，大台中縣市已經合併近12年，在時代進步之下，居然還有偏遠地區無水可用，心裡聽了十分難過，在得知消息後立即通報經濟部水利署、台中市政府、自來水公司協助。

經濟部水利署副總工程司簡振源表示，本次工程納入「無自來水地區供水改善計畫」，中央延管工程費用220萬元，再配合台中市府路面修護費134萬元，總計354萬元。

台中市府經發局科長鄭錫禧表示，非常感謝楊委員積極在中央協助，除了大雅區西寶里供水延管工程以外，她也協助爭取水利署112年度補助台中市其他偏遠地區的外線補助1800萬元。

吳呈賢指出，西寶里居民非常關心該延管工程，若該地區居民有申請自來水管線需求，可盡速向自來水公司申請，省下部分接水費用。此次受益住戶包括西村路3之2號等3戶、昌平路3段600巷等5戶，共計有8戶住戶，預計明年3月設計施工，5月底可供水。