新北富邦U18棒球邀請賽前4場比賽共只敲出2支安打，新北藍劉俊緯今天在4強賽甩開低潮，單場雙安貢獻1打點、1得分，他在5局下敲出三壘安打助隊擴大領先，他也在上壘後也比出姆巴佩（Kylian Mbapp）進球後的雙手交叉抱胸動作，向偶像致敬。

新北藍今天在4強賽以5比1擊敗新北白，在「新北內戰」中勝出，首局新北藍1出局後簡煜恩保送上壘，3、4棒劉俊緯、林佳緯的「雙緯連線」都敲安助隊先馳得點。

5局下新北藍攻勢再起，首棒打者張鐿騰內野安打再靠隊友推進攻佔得點圈，邱鑫安打打回超前分，簡煜恩高飛犧牲打再下一城，劉峻緯再補上三壘打持續將領先擴大，而他安打上壘後還比出姆巴佩進球後的慶祝手勢，場邊的隊友還要他雙膝跪下，但他笑著說：「我是要向他致敬，但我沒辦法跪下。」

劉峻緯表示，前幾場比賽打擊手感冰冷，主要是在黑豹旗後練球都受到下雨影響，只能在室內進行打擊練習，沒辦法維持比賽手感，但透過預賽調整手感，今天敲出雙安表現。

除了用比賽找回手感，劉峻緯還透露另一「秘密武器」，「昨天回宿舍後發現PS4有一款新的世足遊戲，我就跟林佳緯默契配合，利用遊戲訓練默契，所以今天打3、4棒也幫球隊打分數，是這款遊戲幫助我們。」

劉峻緯表示，有看剛落幕的世界盃，支持的球隊是法國，最欣賞的球員則是姆巴佩，「姆巴佩是我的偶像，他在球場上的積極、一舉一動都很熱血。」他也提到，今天只敲雙安沒辦法像偶像一樣上演「帽子戲法」，「但沒關係，明天打3支（安打）。」

新北藍總教練周宗志則表示，劉俊緯是很穩定的選手，自己也有一套調整的方法，讓他很快走出低潮，「經過前幾場調整，他的適應能力非常快，也在今天看到不錯的效果，心態上也很成熟。」