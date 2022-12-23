亞洲大學現代美術館，即日起舉行「台灣水彩畫的非具象派-蕭如松百年冥誕紀念巡迴展」，分為六大展區，展出蕭如松百餘件畫作、手稿及昔日文物。蕭如松是台灣美術史上極為重要的水彩畫家之一，獨樹一格的畫風受藝文界推崇，今年是他的百年冥誕，呈現蕭如松一生的藝術軌跡。

亞大校長蔡進發指出，亞大是一所綠色大學，全力培育永續發展綠金人才，透過蕭如松的畫，可以感受到大自然生機盎然的表現，和感受到他對大自然熱愛的情感，透過藝術傳遞的美感教育，人類與環境共生、追求永續的目標不言可喻。

新竹縣秘書長陳季媛說，「蕭如松百年冥誕紀念巡迴展」今年展出有2場，最後1場在亞大美術館，蕭如松一生致力美術運動，生活美學，鄉土文化，長年於新竹竹東高中任教，校內景象的《竹東高中》、《綠蔭》，都能化作他的創作題材。

亞美館館長潘襎表示，觀賞蕭如松畫作讓人體會到，人類像一根蘆葦那樣的脆弱，容易生病也因為情緒不安定，有時憤怒，用高度理性處事就會變堅強，從這點來看，應該是蕭在台灣戰後對於西洋藝術有徹底了解是偉大藝術家，創作讓人感受生命如蘆葦般的脆弱，卻有宏觀高度。

在後疫情時代，經歷了疫情高原期動盪起伏的情緒，到現在逐漸沉澱下來。潘館長建議，在觀賞蕭如松畫展時，不妨到靜物展區稍作停留，駐足在他的畫前，能夠感受到一種兼具理性和感性平衡的寧靜感，這就是蕭如松畫作的威力。

展覽至2023年4月9日止，在亞美館展場分成六大主題，展區1至2「自然純化：寫生與小品」，展出寫生與小品類；展區3「物象解構：靜物」，展出靜物類的作品；展區4「自然生趣：風景」，展出風景作品；展區5「凝視人間：人物」，展出人物作品；展區6至8「畫說如松：作品賞析」，展出蕭如松的「畫道三昧」，即窗邊靜物創作的窗戶美學，透過畫室感受戶外風景的場所美學，及他一生透過藝術創作對於自我人生的探討。