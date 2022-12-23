目前民眾動物保護的觀念普及，但仍有部分民眾認為家中毛孩很少出門，所以不想施打晶片辦理登記。新竹市府表示，植入晶片辦理寵物登記是最方便且能確實找回愛犬的方法，竹市現有33處的寵物登記站，呼籲市民盡快辦理登記。

市府指出，新竹市致力打造友善動物城市，現有33處的寵物登記站，多數為專業的動物醫院所附設，請飼主務必幫毛孩們進行晶片植入寵物登記，並依《動物傳染病防治條例》，每年應定期為寵物施打狂犬病疫苗，可保護毛寶貝遠離人畜共通的狂犬病發生。

市府產發處指出，現今網路上寵物遺失的協尋廣告不勝枚舉，許多案例都是毛孩意外逃脫，而飼主心急如焚，甚至祭出高額懸賞，這時如毛孩有晶片植入及寵物登記的話，拾獲者很快可以透過寵物登記站掃瞄晶片連絡上飼主，將大大提升毛孩走失尋回的機會。

飼主為毛孩植入晶片，就像幫牠們隨身攜帶身分證明，透過寵物登記站專業掃描器讀得的晶片號碼，可以連結寵物登記的資料包含毛孩姓名、品種、性別、出生日期、絕育情形、狂犬病疫苗接種日期及飼主的姓名、電話、電子信箱等。

動保所指出，獸醫師幫毛注射孩晶片位置一般會選擇皮下較為鬆弛的頸背部，晶片僅約原子筆頭大小，注射後對動物沒有任何副作用，請飼主們可以放心，不過晶片植入後可能在皮下會略有移動，因此掃瞄晶片時除了頸背部通常會全身通通掃描一次，以避免遺漏。

依動物保護法及農委會公告，在家中的毛孩出生、取得、轉讓、遺失及死亡時，應至寵物登記站辦理登記或變更，若未替家中毛孩植入晶片辦理寵物登記，依動保法可處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。

產發處說明，毛小孩也是家人，飼養寵物是一輩子的事情，飼養前須謹慎考慮是否已做好準備，飼養時務必幫寵物進行登記，每次轉讓甚至寵物離開都要辦理變更，為毛孩從出生到死亡做好完整紀錄；市府也將配合農委會落實各項寵物登記管理工作，共同提供寵物們更全面完善的照顧與保護。