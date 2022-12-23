疫情持續，國人在確診時，不少人選擇服用「台灣清冠一號」來加以治療。台灣師範大學與台灣大學組成跨領域研究團隊，結合生物資訊學、網路藥理學與藥效學，系統性分析「台灣清冠一號」藥理機制，確定所採用的古老中藥方劑，確實可有效阻斷患者疾病進展和抗病毒活性。

「台灣清冠一號」的組成成分，主要是根據500年前明代官史張時徹在嘉靖29年刻製，用於治療風寒濕邪或流感悠久歷史的《攝生眾妙方》中之處方為基礎而設計改良。藥方自2020年4月以來，發現確實能有效治療確診症狀。

台師大生命科學專業學院副教授沈林琥與研究團隊，解析「台灣清冠一號」內含的化學物成分、配方藥物基因組作用，與新冠病毒關聯相互作用的434個人體基因與蛋白質。

沈林琥表示，結合傳統醫學的中草藥Traditional Chinese Medicine（TCM）與基因組學，來找出新冠病毒與複方中藥作用的分子機轉，能進一步用於比較各種中藥和新冠藥物的療效或安全性，以便更好地進行治療評估。

由於新冠病毒不斷演化，不少確診病患即便康復，還有可能面臨「長新冠」問題。甚至一些人在注射疫苗後，也出現類似「長新冠」症狀。

沈林琥認為，中草藥複方方劑含有複雜化學成分，具有多途徑、多靶點整合調節作用的藥理特性，因而對於「長新冠」症狀可能有緩解與治療效用。

沈林琥研究團隊根據「台灣清冠一號」配方的化學成分與新冠病毒，對於人類基因組的影響交互作用及網絡藥理學、藥物效應動力學，以及其生物途徑、基因本體論與疾病病徵，進行全面地解析。

沈林琥發現，由於不同個體的差異，對藥物相互作用和「台灣清冠一號」在人體內反應的了解不足，可能構成成功治療的障礙。藥物基因組學分析可以克服這一困境，可以針對基因或蛋白質與「台灣清冠一號」內含的化學物質和患者相關疾病，提供相互作用的詳細和個別化資訊。

沈林琥指出，本次研究對「台灣清冠一號」藥物基因組學分析，有助於在分子水平上理解基因與化學物質的交互作用，從而改善藥物的個體化治療，並確保其有效性和安全性，也可以從長遠角度為確診患者的個人化治療提供見解。甚至還可以更好地了解「長新冠」患者各種症狀的作用方式，並提供更好治療方案。