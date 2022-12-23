2023年服務、金融、製造業等看好度均高於5成，但房地產業看好度低於20%。雖然疫情趨緩有利經濟復甦，但高物價、房價及升息，和打房政策都成為房市的隱憂，2023年度房市，中華民國不動產仲介公會全聯會選定以「守」作為預測代表字。

展望2023年，因建材及人工的成本上升壓力仍未減，即便市況趨緩成交量下降，整體房價仍會維持在原水平。雙北市在近2年的價量變化相對較小，因此受景氣變化的波動較小，因此預估雙北市為價平量縮，成交量微調約5%左右。

而桃園市持續因為新興重劃區完工交屋，移轉登記棟數將持續增加約5~8%，房價受到區域公共建設發展支撐，價平量增。台中市氣勢旺盛，是目前唯一不受景氣影響而持平的一都，捷運效應在2023年將持續發酵，沿線房市續走強，價量仍有小漲空間。

台南市及高雄市將在2023年進入盤整期，中場休息階段，台積電建廠計畫雖有變動，但不影響高雄市政府對科技廊帶的規畫及發展，後續需求仍為看好，房價已直逼桃園市與台中市。

仲介全聯會指出，美國聯準會不斷升息，台灣小幅跟進升息，目前總計升息2碼。升息對部分房貸族來說，可能會影響購屋意願，延長成交時間、降低成交量。預期2022~2023年可能繼續升息，升息導致有房貸的屋主成本增加，房東可能將增加的成本轉嫁至房租，升息對租屋市場的衝擊主要是價格，房租恐將會上漲。