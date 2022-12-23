台灣近年陸續發生思覺失調患者犯案的重大事件，身心患者近年被當作社區不定時炸彈，衛福部推動社安網，規定各縣市成立足夠的社區心理衛生中心，追蹤出院的身心患者。台南市規畫3年內建置5處社區心理衛生中心，23日一口氣啟用鹽水區、北區2座中心。

台北市內湖區2016年發生小燈泡事件，喚起社會重視社區身心患者，2019年發生的嘉義鐵路殺警案，鄭姓犯嫌即是台南市安南區人，社區中的身心患者頓成社會隱患。

台南市衛生局23日宣告成立鹽水與北區2處社區心理衛生中心，未來每座中心至少需100坪空間，配有40位以上專業人員，包含社工師、關懷訪視員、心理師與職能治療師，定期到社區訪視個案，還提供免費心理諮商等服務。

除了追蹤社區身心患者，社區心理衛生中心還扮演轉介角色，為精神穩定患者轉介給勞工局工作，為貧困者轉介社會局給予協助。

台南市衛生局配合衛福部推動的社安網計畫，將在3年內建置5處社區心理衛生中心，先利用鹽水消防分隊與公園消防分隊閒置的舊辦公室整修後使用，未來將在溪南地區建置3間，溪北地區2間中心。

鹽水社區心理衛生中心未來將服務鹽水、新營、後壁、白河、柳營、東山、麻豆、學甲、六甲、官田、大內、下營、佳里、北門、將軍、七股、西港、安定、楠西等共19行政區，約50萬人口。

台南市長黃偉哲表示，很多人在壓力下做出的一些違反社會常態的行為，所以希望有更多地方社區心理衛生中心來服務，讓市民心理壓力得到紓解。