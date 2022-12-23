邀你歡度佳節，北市公館的自來水園區舉辦「2022公館聖誕季」，北水處表示，24日平安夜當日將可「免費」入園，下午三時開始，會有音樂會、卡通玩偶見面會、公益市集等活動輪番上陣，讓大小朋友沈浸在溫馨氛圍中，也邀請多家庇護工場各自販賣特色商品，歡迎民眾到場獻愛心。

北水處表示，2022公館聖誕季邁入第12年，此活動已形成在地特色，24日活動中，首先不能錯過的一大盛事－「葉樹涵教授與台師大管樂隊」將攜手演奏應景的聖誕歌曲，讓大家在悠揚及撼動人心的樂聲中遊覽園區、共度暖心平安夜。

北水處也說，葉樹涵教授連續10年於「公館聖誕季」演出，是活動不可或缺的靈魂人物，而其精湛的小號演奏，廣受大家喜歡，更多次入圍金曲獎「演奏類最佳專輯製作人獎」，音樂功力精深，此次他和享譽盛名的台師大管樂隊合作，未演先轟動，絕對是口碑第一的音樂盛會。

除了欣賞悠揚樂音，也有小朋友的超級偶像助陣，像台北市吉祥物「熊讚」、大小朋友都熟悉的「乖乖」、以及自來水園區代表「水悟空」三大玩偶也將一起登場，送出自來水園區精心準備的聖誕禮物和表演，保證大家收穫滿載。

北水處說明，耶誕節是溫馨熱鬧的節慶，時值年底歲末送暖更讓這場活動充滿溫情及意義，延續去年義賣會理念，今年邀請多家庇護工場各自販賣特色商品，增進弱勢族群、身心障礙者就業機會，歡迎民眾到場支持獻愛心，此外，還有許多趣味宣導攤位以及聖誕襪DIY體驗等。