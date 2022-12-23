所屬台灣運彩T1聯盟的台南台鋼獵鷹，上賽季是唯一沒進季後賽的隊伍，本季大動作換血，找來了老中青三代即戰力組成復仇者聯盟，而今年找來的洋將更能發揮錦上添花的效果，由三位巨塔德古拉(Samuel Deguara)、阿修羅(Robert Upshaw III)與布拉(Gursimpan Bhullar)組成的豪華巨人陣，誓言捍衛獵鷹油漆區，其中獵鷹粉絲較為熟悉的德古拉與阿修羅各有什麼小祕密？24至25日一起鎖定T1聯盟，探索獵鷹巨人的祕密世界。

「馬爾他巨獸」德古拉身高230公分，是T1聯盟最高的洋將，從小對足球情有獨鍾，沒想到上中學時身高暴風式成長，當時的體育老師建議德古拉可以轉換跑道，以籃球為生涯志願，德古拉聽從建議，14歲正式開始接觸正規籃球訓練。

德古拉本季加盟獵鷹，為了配合超鷹速球風與延長個人籃球生涯，休賽季期間開始減重，並學習自己下廚來控制飲食，本季出賽至今也收到不錯的成效，不只維持籃下宰制力，積極配合團隊戰術，打破巨獸緩慢的刻板印象。開打至今，德古拉出賽九場，貢獻場均23.4分、11.4籃板、1.4助攻、外加1阻攻的火力輸出。

在禁區不斷爆扣籃框，但德古拉私下的興趣竟是看書，他表示看書能幫助自我心靈成長，而他最喜歡、最有感觸的一本書是《牧羊少年奇幻之旅》，德古拉認為牧羊人藉由學習，經歷一切後，找到寶藏，就像他自己在工作或旅遊中，學習到各種的寶貴經驗一樣。他每到新的地方，皆會自學新技能，德古拉說：「今年來到獵鷹，除了真正自己下廚料理食物，也學了自由式以外的游泳姿勢，最開心的是學會潛水！」

11月中加盟獵鷹的巨型翼龍阿修羅身高213公分，但臂展長達228公分，相當驚人，他為球隊鞏固許多籃板，演出高效率的得分能力與頻頻雙手爆扣籃框的情節，而阿修羅招牌的手半舉向上動作，往往帶動現場球迷情緒，更投入比賽氛圍中。阿修羅說：「先前幾場以些微比分落敗的比賽，如果能有現場觀眾的支持與吶喊，球員更能專注在球場上，賽事結果肯定不一樣。」

阿修羅場上活潑奔放，是球隊的「energy guy」，骨子裡其實是重感情的人，身為家裡的老么，從小備受兩個哥哥們的寵愛，有好吃好玩的絕對少不了阿修羅的份，但展開職業籃球生涯後，無法與家人經常見面，便決定在左手上留下「My Brothers’ Keeper」的印記，提醒自己要成為哥哥們的守護者，也藉由刺青感受到哥哥們就在自己身邊陪伴著。

獵鷹洋將月將於24(六)、25(日)日兩天 在嘉藥紹宗體育館登場，插畫家手繪獵鷹洋將主題明信片以進擊的巨塔為主軸，刻畫出獵鷹豪華巨人陣的威風霸氣，想獲取限量明信片與Mrs.Fields手工餅乾，歡迎球迷朋友到場留言並完成指定任務，不能到現場的朋友也可以鎖定T1聯盟官方Youtube頻道轉播，T1聯盟將公開洋將不為人知的小秘密喔！