據英國《金融時報》(Financial Times)周五的報導，台積電(2330)正與主要供應商，就其在德國德勒斯登市(Dresden)建立首家歐洲工廠，進行深入談判。

據知情人士透露，台積電將於明年初向德國派遣一個資深管理團隊，討論德國政府未來支援這家工廠的程度，以及歐洲當地的供應鏈滿足其需求的能力。

知情人士表示，此德國行將是台積電近6個月來的第二次，將決定是否最早於2024年開始建設工廠，並投資數十億美元敲出最終決定。

知情人士表示，台積電與多家材料和設備供應商的談判焦點是，它們是否也能進行支援該廠所需的投資。

一家為德勒斯登工廠提供關鍵材料的供應商表示：「我們會努力支援我們的客戶。我們不會讓他們獨自在沙漠裡走動」，他補充稱，這將需要政府支援。

消息人士說，如果台積電推進在德勒斯登建廠的計畫，它會將把重點放在22奈米和28奈米的晶片技術上，類似於在日本與索尼合作的工廠。

然而，歐洲、中東和非洲地區約佔台積電銷售額的6%，與該公司在北美銷售的65%占比相比，顯得微不足道。