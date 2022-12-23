美國Fed升息憂慮再起，衝擊美股四大指數挫跌，台股今(23)日聖誕節前最後一個交易日難置身事外，指數開低震盪，量縮再度摜破半年線，早盤跌幅最大達250點，在大陸疫情海嘯席捲下，生技醫療等類股吸金。台股終場收跌171.31點、報在14271.63點、成交量1504.44億元；台股周線3連黑、本周指數收跌256點。時序正值歐美耶誕長假，在外資陸續放假下，未來短線台股將由內資主導。

電子權值股今成為壓盤元凶，台積電(2330)開低震盪走低，跌幅2.78%，終場收在455元，聯電(2303)跌幅也逾2%；聯發科(2454)午盤後跌幅收斂，終場僅小跌0.15%、收在660元，鴻海(2317)則回平盤位置，守住百元大關、收在101元。面板股今日逆勢抗跌，友達(2409)、彩晶(6116)小漲，群創(3481)則拉回平盤位置。

傳產股鋒頭蓋過電子股，生技醫療、食品等逆勢走揚。大陸解封後疫情急速升溫，帶動今盤面焦點為生技醫療，南光(1752)一度攻上漲停，立康(6242)、強生(4747)也在午盤後攻上漲停，其餘雃博(4106)、中化(1701)、松瑞藥(4167)、生展(8279)等也全數大漲。食品股迎接農曆年前年貨採購旺季，大成(1210)、卜蜂(1215)、泰山(1218)以及天仁(1233)等全面走揚。

分析師表示，接下來需要注意的是，美股是否會持續反映利空，若今晚美股還是收黑，則未來恐仍有繼續探底空間，對耶誕節後的台股走勢恐也將形成壓力，但若反之，假設今晚美股能夠反彈收紅，而且把昨天的黑K完全吃掉，就有機會築底成功，再度展開波段反彈。另外，還可關注大陸解封後的疫情發展，以及是否能端出刺激經濟的政策，其將攸關全球經濟動向。

下周即將公布台灣景氣對策信號與中國製造業PMI，受全球景氣減緩，疫情發展與防疫措施鬆緊等不確定性等因素，預期經濟動能均減緩。整體而言，台灣疫情使國內消費動能受影響，加上全球景氣下滑，外貿指數基期墊高，俄烏危機持續衝擊全球市場，台灣出口動能放緩，預期11月景氣燈號分數下滑。