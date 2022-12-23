王姓UBER司機今年9月間傍晚載客到石岡區，發現公車亭落單女國中生，佯稱是查訪員要載她回家誘騙上車，但到家卻不讓下車，將車開上山，停在人煙稀少處趁天黑掩護強行玷汙，還說隔天可見面，少女返家後驚恐報案，警拘提到王，在他手機發現另還拍攝其他落單女學生。王坦承犯行，辯稱不知女方年齡，檢方依加重強制性交罪嫌起訴。

34歲王男在今年9月29日傍晚載客到石岡區，見1名穿國中制服的女學生獨自在公車亭候車，見她年幼可欺趨前問路搭訕，女學生不理會，避走到附近其他公車站牌。

當時天色漸暗，王男一路尾隨少女，佯稱他是查訪員，要順路載她回家，誘騙少女上車後，車程間一路聊天、還探問年齡，但車開到少女家附近卻不讓她下車，堅持要續聊，少女雖發現有異，但擔心不測而不敢反抗。

王先將車開到神岡，在加油站下車上廁所、到超商買飲料後，又開返石岡，途中先臨停路旁親吻少女一番，再開車上山，在人煙稀少的社區活動中心旁停車熄燈，摸黑爬到副駕駛座強行玷汙少女，得逞後宣稱隔天可再見面，晚間7時許將少女送回。

案經少女報警，警方循線在10月12日持搜索票，到清水將王男拘提到案。王坦承犯行，但辯稱不知少女未滿14歲。警循線調閱沿途監視器影像及犯案車輛的行車紀錄器影像等證物，還在他手機內發現兩人車內聊天影片，更離譜的是，手機內竟還拍攝有其他落單女學生影片。