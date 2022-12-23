高雄鳳山林姓拾荒老婦拿走李姓女子放在路邊的兩袋衛生紙，遭李女索討100倍價金、7萬9800元和解，事後又追加索討10萬元還恐嚇「若不和解、要讓妳被關5年」，林婦兒子得知、氣得報警提告。高雄地院認為李女態度惡劣，所犯不輕，依恐嚇取財罪判1年，可上訴。

2021年8月某日凌晨2時，警方接獲李女報案，稱其所有的2串衛生紙置於機車旁不翼而飛，警方循線調閱周邊監視器，2小時內就掌握到林婦身分，立即至林婦住家查訪，但無人應門。

同日早上9點，林婦帶著兩串衛生紙、自行至五甲派出所投案，並坦承犯行，但竊盜屬公訴罪，林婦仍被依竊盜罪嫌函送法辦，高雄地院判罰金1000元。

林婦因不諳法律、擔心入獄，便積極向李女尋求和解，雙方先口頭約定，林婦以衛生紙原價798元買回2串衛生紙，另須支付衛生紙價金100倍、7萬9800元才達成和解。林姓婦人因畏懼刑責，答應請求，和解隔日便匯款。

匯款後，李女拿預先備妥的和解書要林婦簽字，簽妥後還要林婦另外支付1000元和解書掃描費。但林婦發現，和解書上只寫和解金798元，當場質問李女，沒想到李女竟直接嗆「不和解了，我一定要讓你被關」。林婦害怕之餘，不敢多問，乖乖簽字。

隔月李女再次至林婦住家表示要和解，要林婦支付「法律顧問費」10萬元，林婦因害怕，竟再度匯款。事後林婦兒子得知此事，氣得報警提告，警方詢後將李女依恐嚇取財罪函送。

開庭時，法官查出，李女有竊盜前科，她自陳自己過去確實沒有遭索賠100倍的經驗。法官認為李女恐嚇取財、害林女心生畏懼，犯罪情節不輕，也危害治安及社會信任，最後依恐嚇取財罪判李女1年，可上訴。