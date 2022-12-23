北市力行國小營養午餐出包，送成上周餿水湯，且有2名孩子喝下肚，對此，北市衛生局表示，力行國小12月19日發現午餐湯品異味變質，並於室溫放置逾2日以上，依食品安全衛生管理法第44條裁罰午餐供應業者新台幣12萬元。

衛生局表示，力行國小12月19日發現學校午餐湯品異味變質，經北市衛生局調查，變質湯品為12月16日製作，並於室溫放置逾2日以上，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第1款規定，依同法第44條裁罰午餐供應業者新台幣12萬元。

衛生局指出，同日查核餐點製作場所，查有烹調區管路汙漬、未確認產品品質及運輸管制未有防止交叉污染措施等衛生缺失，限期於12月23日改正完成，後續將於業者恢復供餐時複查，複查仍未改正者，將依違反食品安全衛生管理法第8條規定，可依同法第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品團膳業者，食品從原料進貨、製作、調配及配送等流程應訂定標準流程避免交叉污染、誤用等情事發生，消費者食用即食食品，若食用當下發現有異味、變質等情事，應第一時間停止食用，避免造成身體危害。