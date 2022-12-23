新竹市長當選人高虹安23日上午出席「半導體與重點科技產業人才發展基地」揭牌典禮，為她立委任內最後一場公開行程，她說立委身分即將轉換為新竹市長，也與在場產業先進承諾，未來竹市人才需求勢必會增加，她將打造竹市成為讓人才安居樂業的城市。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與陽明交通大學合作辦理「半導體與重點科技產業人才發展基地」23日正式揭牌，包括勞動部常務次長陳明仁、陽明交大校長林奇宏、竹科管理局長王永壯等人皆到場參與，高虹安也以立委身分出席。

高虹安說，今是她在立委任內最後1場公開活動，未選在立法院敘舊，是因為在她擔任立委將近3年來，非常重視半導體人才培養發展。她也說在立委期間參與許多法案，皆與國家重點領域人才培養息息相關。

高虹安指出，歐美有許多半導體補助法案，都重中之重，在教育文化委員會審議很長時間，也通過國家重點領域的人才發展的產學合作條例，包含在上個月到這個月，在立院審議台灣版的晶片法案。

在此補助下，未來投入半導體先進製程設備等，可以有租稅抵減優惠，未來產業基層人力的需求勢必會增加。在金字塔尖端的高階研發人才，如陽明交大的碩博士生，能與產業合作，成為國家半導體研發先驅動力，同時產線製程設備的人才，也是中流砥柱，才能撐起整個產業。

高虹安也說，自己立委身分即將轉換為新竹市長，也與在場產業先進承諾，她將打造讓人才安居樂業的城市，選後也首先拜訪科管局和園區同業公會，未來竹市人才需求增加，都能有更好的居住品質，包含家人也能一起來落地生根，交通、環保等問題，以及大新竹生活圈變得更宜居，是她選前到選後不變的努力方向。

桃竹苗分署指出，今年攜手陽明交大攜手成立「半導體產業專業人才發展基地」，5月起試辦半導體產業各項課程，共計10個班次班班爆滿，學員背景多元，來自護理、經濟、外文、商管等領域，反應良好，因此明年也將擴大基地培訓產業範圍，改名為「半導體與重點科技產業人才發展基地」，更將計畫延長至2024年，預計開辦28班次訓練1000名學員。

明年起率先開辦10個班次400個參訓名額，課程除半導體外，在重點科技產業部分也會開辦光電實務、電子電路系統設計應用等課程，錄取後補助80％至100％訓練費用，結訓後優先媒合學員至力積電、聯電、環球晶圓、世界先進、欣銓科技、景碩科技、群創光電、晶元光電、佳能半導體設備等科技大廠。