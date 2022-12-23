屏東縣政府推出午仔魚第一波促銷活動，將於25日啟動網路平台屏安箱午仔魚加碼贈，首先推出午仔魚三去及一夜干，一尾價格100至450元，各種不同規格任民眾選購，凡於屏安防疫箱鮮魚舖訂購午仔魚產品者前100名，不限購買金額，即可獲得100元超商電子兌換券1份，邀請民眾一起力挺漁民，聖誕「魚」你共「午」。

屏縣府海洋及漁業事務管理所表示，大陸海關總署於今年12月因註冊為由暫停午仔魚輸陸，縣府第一時間啟動內外銷通路盤點，並推出午仔魚獎勵措施，將進行收購補貼、魚貨出貨前免費檢驗、加強國內外行銷，配合中央政策將衝擊降到最低。

另持續透過各式通路共同推廣午仔魚，號召全國民眾大家一起支持，多多消費，共同力挺午仔魚產業。

海漁所指出，縣府近年積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷外，每年皆辦理多場魚產多元行銷活動，自大陸禁銷台灣農漁產品事件爆發後，縣府團隊針對此等事件已即早作好相關應變策略，更是在第一時間推動相關政策。接下來第二波促銷預計於年節前推出午仔魚優惠禮盒，更多好康優惠，請民眾敬請期待。