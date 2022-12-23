高雄大寮區光明路三段上今早發生1起車禍，1輛黑色賓士不明原因，整輛車卡在分隔島上，車頭嚴重毀損，大燈也噴飛，路口號誌燈也被撞倒，最後還出動吊車將車吊走。
43歲林姓男子駕駛黑色賓士於23日早上5時50分，沿大寮區光明路三段南往北直行，在大寮區光明路三段與江山路口自撞分隔島，車頭嚴重毀損，大燈也噴飛，甚至連路口號誌桿都被她撞倒，可見當時撞擊力道相當大。
地上滿是車殼碎片和零件，警方獲報到場後處理，疏導交通，所幸無人受傷，並出動吊車將車吊走，林姓男子酒測值0，詳細肇事原因有待鑑定。
高雄大寮區光明路三段上今早發生1起車禍，1輛黑色賓士不明原因，整輛車卡在分隔島上，車頭嚴重毀損，大燈也噴飛，路口號誌燈也被撞倒，最後還出動吊車將車吊走。
43歲林姓男子駕駛黑色賓士於23日早上5時50分，沿大寮區光明路三段南往北直行，在大寮區光明路三段與江山路口自撞分隔島，車頭嚴重毀損，大燈也噴飛，甚至連路口號誌桿都被她撞倒，可見當時撞擊力道相當大。
地上滿是車殼碎片和零件，警方獲報到場後處理，疏導交通，所幸無人受傷，並出動吊車將車吊走，林姓男子酒測值0，詳細肇事原因有待鑑定。
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