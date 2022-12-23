嘉義縣六腳鄉今日上午發生一起重大車禍事故，一輛拼裝車疑似煞車失靈，失控撞擊路旁6部車輛，造成1名女子受傷，監視器曝光，拼裝車高速衝向路旁，連續撞擊多輛車才停住，驚悚畫面嚇壞路旁不少民眾，詳細事故原因仍待警方釐清。

朴子警分局今日上午7時35分獲報，六腳鄉北港大橋南端（北往南）發生拼裝車失控，撞擊停放路旁車輛事故，據了解，葉姓男子駕駛拼裝車，疑似因煞車失靈，撞擊路旁輛6部車輛；消防局獲報後派遣六腳分隊前往，載送1名女傷患送醫，而葉男酒駕值為0。

從監視器畫面可看見，拼裝車前方有多輛機車停等紅綠燈，機車騎士發現拼裝車從後方高速衝過來，嚇得趕緊閃避逃離，最後車輛往右偏撞向路旁，連續撞擊多輛車才停住，場面險象環生。

朴子分局呼籲民眾，拼裝車未經核准領用牌照，不得行駛於道路，駕駛拼裝車輛已違反道路交通管理處罰條例第12條1項2款可處罰款3600到10800元，將加強查處，以維護用路人安全。