桃園市一名24歲徐姓男子，因與女友爭吵心情不佳，今凌晨獨自離家並傳訊息向家人訴苦，隨後便失去聯繫，家屬著急報警求助，警方調閱監視器追查，發現他最後出現在新屋永安漁港，立即前往尋人，順利找到徐男並勸說開導，幫助他解開心結、平安返家。

大園警分局觀音分駐所今日凌晨1時許接獲徐姓女子報案，稱其弟弟半夜突然離家，還傳訊息向她訴苦，訊息內容能感覺到弟弟心情十分低落，徐女急忙回電卻沒人接聽，擔心弟弟發生意外，請警方幫忙協尋。

員警獲報後利用徐男的機車車牌號碼查詢行車軌跡，並沿途調閱周邊路口監視器畫面，發現徐男最後出現在新屋永安漁港，員警立即前往搜尋，在黑夜中逐一過濾車牌及車型，總算在漁港停車場內，看見徐男呆坐在路旁，隨即上前關懷。

徐男表示，他因與女友發生爭吵心情不佳，半夜翻來覆去睡不著覺，便騎車到海邊吹風散心，員警得知後對徐男開導勸說，幫助他解開心結，並帶他回派出所撤尋，協助他平安返家。