丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，不僅演藝事業及副業經營的有聲有色，與警政署前署長王卓鈞長子王惟立結婚兩年，更是愛的甜蜜，可說是家庭事業雙得意，不過昨(22日)卻發文：「今年真的是太多的不快樂，讓我覺得離幸福好遙遠」，吐露出心中無奈心聲。

丫頭在臉書發文便先感概：「今年真的是太多的不快樂，讓我覺得離幸福好遙遠」，不諱言是自己困住自己，畢竟快樂與否是能自己選擇，接著透露困住自己的某段時間，便安排和一群有趣的朋友去露營，當下不管做什麼都相當快樂，尤其晚上看到流星瞬間，所有人都興奮尖叫許願，這才意識到聚在一起享受當下幸福，便是最美好的回憶，從那刻起便決定不再讓不快樂困住自己。

丫頭的一番心聲，短短時間吸引上千粉絲按讚，紛紛留言為她打氣：「們未來一起加油，妳最棒了，我永遠支持妳」、「每天都要開開心心」、「希望你能幸福快樂，愛妳」、「要選擇開心的過每一天」、「好好的擁有當下的幸福」。

王卓鈞妻子賴兆琳上個月因子宮內膜癌病逝榮總，享壽68歲。身為長媳的丫頭透露這輩子有婆婆是最幸福的事，不僅未嫌棄她的學歷和家庭，甚至跟老公吵架時，都會和她站在同一邊，甚至各方面都比自己媽媽更加優秀，直言婆婆一輩子教會了她很多事。