政府22日公布「金馬地區民眾春節交通專案」後，由於未開放小三通「中轉」出現批評聲量。對此，陸委會今發五點聲明，提到未能讓在陸國人經小三通中轉回臺，實因疫情擴散風險太高。「金馬鄉親也是臺灣人，請其發揮道德良心，不要增加金馬疫病風險，應重視金馬民眾生命與健康，更不要提高臺灣疫病威脅。」

陸委會表示，中國大陸自放棄動態清零政策後，疫情急速升溫，專家預測中國大陸疫情將在農曆春節前後達到高峰，並因其病毒株與臺灣不同，有將疫情外溢風險。世界各國對此十分警覺，韓國並已在12月16日將大陸列入「檢疫查驗重點國家」。

陸委會稱，「金馬地區民眾春節交通專案」是在兼顧防疫及返鄉便利的平衡考量下提出，未能讓在陸國人經小三通中轉回臺，實因疫情擴散風險太高。國人中轉係搭船到金門、馬祖小三通港口出關後，必須再搭車轉赴金門尚義、馬祖機場搭機回臺，此與在機場內直接轉機返臺不同。

而國人抵金門後，返臺航班未必馬上銜接，可能會因採買伴手禮、探訪親友等停留。又，春節期間，若因氣候變化或機械等因素，致使返臺飛機無法起飛，擬回臺國人將滯留金門。

陸委會指出，金馬醫療量能有限，只各有一家醫院，金門負壓隔離4床（馬祖2床），加護病房10床（馬祖1床），專責病床目前開放23床（馬祖無設置）。若大量國人滯留金門，將對當地醫療造成衝擊，更排擠金馬民眾就醫的權利與機會。經衛福部實地考察及綜合評估，為做好疫情防控，只開放金馬民眾春節客運專案是目前較為可行的方案。

陸委會強調，在中國大陸疫情嚴峻的情況下，金馬地方政府及普遍民意都希望在疫情可控下，優先便利金馬鄉親及人道考量為先，不要開放中轉，以免疫情升溫，無法負擔。政府推出本專案，係經綜合評估各項因素，包括金馬地區首長、民意代表及民眾的建議。針對特定政客、媒體及名嘴，不究事實、不負責任地曲解及惡意批評政府政策、挑撥民意，陸委會表示十分痛心及遺憾。金馬鄉親也是臺灣人，請其發揮道德良心，不要增加金馬疫病風險，應重視金馬民眾生命與健康，更不要提高臺灣疫病威脅。

陸委會重申，本次專案只是啟動小三通客運復航及疫後有序交流的起點。政府一定會持續努力，循序漸進恢復小三通客運及其他海空運直航等。籲請國人相互體諒，目前最重要的是將「金馬地區民眾春節交通專案」落實，以作為後續擴大的基礎。