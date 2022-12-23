俄烏戰爭開打已10個月，何時停戰引發全球關注。台退役空軍中將、前駐拉脫維亞暨波羅地海三國代表葛光越表示，烏克蘭與俄羅斯歷史同源、語言相通，其實烏克蘭人也不願意對抗俄羅斯，主因是美國在背後慫恿，他認為停戰得等到明年3月天氣變暖，看全球經濟是否恢復，必須得等美國經濟穩定，才有可能對烏克蘭放手。

葛光越今（23）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，俄烏戰爭停戰可能在兩大時間點，第一是明年3月天氣變暖後，看看世界經濟會不會恢復，美國若經濟穩定，也才可能對烏克蘭放手，讓俄、烏雙方談判；第二則是2024年底美國總統大選過後，這也可能讓俄烏戰爭出現變數。

葛光越直言，最好美國能夠妥協，因為其他國家都已經快受不了了，而俄羅斯的目標一定還是把烏東及克里米亞收回，美國如今已沒有那個實力去阻擋了，未來這段時間俄烏戰爭應還是會維持現狀，在時間上繼續拖下去。

此外，葛光越也透露，他駐拉脫維亞期間，曾多次參加東歐的安全會議，也就是拉脫維亞首都的「里加論壇」，美國也都會派人來談東向政策，希望把烏克蘭、格魯吉亞、哈薩克等幾個國家拉入歐盟與北約，但是這些國家都很清楚，他們一加入那就得準備打仗了。他自己跟烏克蘭人相處的經驗感覺，烏克蘭人只是怕蘇聯時代的政權，蘇聯解體了他們也沒必要跟俄羅斯對抗了，烏、俄雙方有著同源的歷史、語言，只是美國在背後推動，鼓吹烏克蘭的民族主義。