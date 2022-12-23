政府規畫逾200億元的無人機發展方案大菜，其中「軍用商規」由民間廠商開發，卻傳出經濟部公告僅數日就「光速」結案，讓業界傻眼，入選廠商甚至遭質疑連生產線都沒有。經濟部今火速澄清無人機選商趕進度非事實，強調公告日期有1個月，審查過程都有錄音錄影，絕無內定名單。

經濟部日前公告5款無人機的9家獲選廠商，但遭質疑僅公告數日就收案，其中有些公司還並無自製無人機產品或生產線，甚且國產航太龍頭漢翔報名系統整合商卻未入榜等評審不公情事。

經濟部說明，為推動我國無人機產業發展，由國科會主導，協同國防部、經濟部及中科院成立「軍用商規無人機遴選作業指導小組」，主要是針對國防部所提出之3類5款軍用商規無人機機型，辦理系統整合主導廠商遴選作業。

遴選申請從11月1日起進行為期一個月，共計30天的公告，廠商須依照國防部所訂定3類5款軍用商規無人機細部規格進行開發提案。最終選商於12月1日完成收案，計有25家廠商領取規格書，正式申請16家。

這16家所提計畫書經由遴選指導小組行評分，最後選定9家廠商，包含智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、雷虎科技、富蘭登科技、佳世達科技等入選。經濟部已將遴選結果正式函送國防部，由該部進行後續小批量產採購作業。

經濟部強調，審查過程皆以公平、公正方式進行，同時全程錄音錄影，絕無內定名單；政府特別呼籲不要無稽揣測，影響產業發展。

對於有入選商竟無產線質疑，經濟部說，軍用商規無人機遴選著重在國內業者系統整合能力的提升，廠商可以用合作方式進行主導提案，在計畫書中載明具體分工與角色，是允許的提案開發模式。

所謂漢翔被排除在外，經濟部解釋漢翔未針對此次機型提出合適規劃，審查委員認為不適合做整合主導廠商。但在其他國內獲選業者的提案計畫中，有將漢翔納入，該公司還是能為我國無人機產業作出貢獻。