新北市板橋區市議員黃俊哲競選連任成功，黃的服務處主任唐龍輝選前遭新北地檢署查出，涉嫌以黃男家族公司資金購買禮盒行賄，訊後被羈押禁見。時代力量立委王婉諭今陪同新北市板橋區市議員候選人彭盛韶，對黃俊哲提起當選無效之訴，彭盛韶強調，此次已是黃俊哲團隊第2次賄選，且執行賄選者與上次賄選都是同一樁腳，希望藉由提告，杜絕賄選，端正選風。

檢方調查發現，黃俊哲服務處主任唐龍輝涉嫌與同在黃俊哲家族建設公司擔任董事的林姓女子，挪用公司資金購買500盒砂鍋魚頭禮盒，分送給板橋埔墘地區的里長和鄰長，希望他們投票支持特定候選人，2人上月也遭羈押禁見。

王婉諭表示，時代力量選前就提出「民主要深化，賄選要清零」的訴求，靠大餅、金錢選上的政客一但得到權力，只會想著如何為自己權力、利益努力，不把民生議題放心中，從剛落幕的九合一大選可以看到各地檢署紛紛對候選人提起當選無效之訴，顯見台灣民主還有進步空間。

彭盛韶說，根據過往板橋選舉的紀錄，有多次候選人賄選狀況，像是2011年黃俊哲樁腳賄選、2015年廖裕德競選幹部賄選，這兩次都被提起當選無效之訴，原當選人也被判當選無效，更誇張的是，此次涉賄已是黃俊哲團隊第2次賄選，且執行賄選者一樣是唐龍輝，凸顯過往懲處量刑不足，無法威嚇違紀行為，更讓違法者踐踏民主。

彭盛韶委任律師曾威凱說，彭盛韶即便不是落選頭，仍覺得要為板橋盡一份責任，令他相當感動，他強調，即便不是當選人本人行賄，在法律實務認定上，只要當選人容許、授意競選團隊、樁腳、家屬等人行賄，都在法律規範的範圍內，呼籲有志從事政治的政治工作者，不要心存僥倖，用不正當的方法選舉對選民是很重大的傷害和侮辱。

對此，黃俊哲也發出聲明稿澄清，他表示，林女、唐男與砂鍋魚頭事件與他選舉無關，且砂鍋魚頭沒有附上大選相關宣傳品、名片，更沒有任何囑咐和請託，與歷來司法案件完全不同，他呼籲對方提出實質證據，不要尚未查證濫用浪費司法資源。

黃俊哲強調，本次事件實乃是選區競爭製造出的冤假錯案，相信司法最後會還給當事人一個清白，絕對與他選舉無關。