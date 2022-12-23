極端氣候愈發頻繁，台北市水利處為提升台北市降雨容受度與防洪韌性，針對市內78個集水區推動「台北市市區降雨容受度提升檢討規畫」工作，其中「士林官邸滯洪池新建工程」已進入規畫設計階段，未來完工後，可望降低颱風或豪雨來臨時，周遭發生積淹水風險，同時也會規畫回收設施，將貯留水再做利用。

水利處表示，近年全球氣候變遷現象日益明顯，台北也經歷數次罕見的豪大雨事件。為減少積淹水發生，目前正就全市下水道系統的78個集水分區進行「台北市市區降雨容受度提升檢討規畫」工作，以現地勘查及水理分析軟體，找出排水不良的問題點，研擬搭配不同的改善工程，以及法規面研析等多元改善策略，盼能提升台北市降雨容受度與防洪韌性。

水利處表示，士林官邸周邊因鄰近劍潭山，遇暴雨時附近排水系統承接的逕流量大，再加上現有排水系統難再擴增，導致近年來在遭遇超量短延時強降雨時，容易造成中山北路5段與福林路一帶發生積水情形，為改善該問題，水利處陸續投入經費，進行短中長期的改善措施。

改善措施包含2020年完成的中山北路5段新設固定式抽水機組，提昇中山北路5段西側下水道的排流效率，今年再完成中山北路5段東側及西側排水改善工程，將下水道擴建為1米寬之箱涵式側溝，以增加排水容量，接下來就是受地方關注的重大工程，規畫新建士林官邸滯洪池。

水利處說明，該案目前正進入初步設計作業階段，按目前規畫，該滯洪池未來預計將可提供約1.1萬立方公尺的蓄洪量，承納豪雨時超過排水系統容量的雨水，其中上部滯洪空間將規畫營造生態濕地並設置親水步道，融合周邊環境景觀，進一步成為以防洪排水為主題的環境教育場域，做為提供滯洪量主體的下部滯洪池則會規畫貯留水回收再利用設施，可作為植栽澆灌等水源用途，期待興建完成後，除提升周遭地區防洪韌性，也能成為士林地區具亮點特色的生活及環境教育場所。