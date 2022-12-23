俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)周四表示，俄羅斯希望結束在烏克蘭的戰爭，而這不可避免地將涉及到外交的解決方式。

普丁說：「我們的目標不是製造軍事衝突，相反地，是去結束戰爭」，「我們會努力結束這一切，而且越快越好」。

在普丁發表該談話之前，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)正在白宮會晤美國總統拜登(Joe Biden)。

白宮發言人John Kirby則回應表示，普丁完全地沒有表現出願意談判和結束戰爭的跡象。發言人也重申，總統拜登對於與普丁談判採取開放態度；但是普丁在地面和空中所做的一切，顯示他希望繼續對烏克蘭人民施加暴力，並且擴大戰爭。

俄羅斯已經持續表達出談判意願，但是烏克蘭和其盟友懷疑，這是俄羅斯在連串失敗和撤退之後，試圖爭取和拖延時間。

普丁說：「所有武裝衝突都會以某種方式結束，在外交軌道上展開某種談判」，他補充說：「任何處於衝突狀態的當事方，遲早會坐下來達成協定。反對我們的人越早認識到這一點越好，我們從未放棄過這一點」。