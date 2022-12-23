負責調查2021年1月6日美國國會大廈遭遇攻擊事件的國會小組周四晚間發布最終報告，稱美國前總統川普煽動這場造成人員死亡的暴動，應該面臨刑事指控。

該委員會在18個月內進行了近1200次訪談，並審閱數十萬份文件與60多個聯邦與州法院裁決，然後做出了這份長達800多頁的最終報告。

眾議院特別委員會已在周三與周四早些時候公布部分訪談與證人證詞的筆錄。

根據本周早些時候發布的執行摘要，這份報告列出17項具體的調查結果、探討川普與其同夥的行為對法律造成的影響，並表示應將川普等人所涉及的刑事案件轉交司法部。此外，這份報告亦建議應該立法，以避免國會再次遭遇此類攻擊。

本周一該委員會已經建請司法部以妨礙公務與叛亂等4項刑事罪名起訴前總統川普，稱川普等人所為是為了推翻2020年11月的大選結果，並引發了對中央政府所在地的攻擊事件。

在眾院特別委員會發布最終報告後，川普在他的Truth Social社群平台上痛批這是「嚴重偏袒民主黨」與「政治迫害」，並表示這份報告並未探究1月6日爆發抗議行動的原因與種種選舉舞弊。

雖然這個以民主黨為首的國會調查小組向司法部提出的起訴要求對聯邦檢察官是否採取行動並不具有強制性，卻是美國有史以來國會首次建請司法部門對前總統提起刑事訴訟，這對上個月才剛宣布將在2024年再次出馬競選總統的川普勢必造成一些衝擊。