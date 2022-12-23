稱霸紐約外百老匯的舞台劇《極限震撼》，即將在2023春節強勢登台，特別力邀台韓藝人首次聯合演出，即將在限定場次表演中帶給大家驚喜，主辦單位今公布了一系列參演嘉賓名單，從大年初三登場的「平民天后」徐懷鈺，緊接大年初四「國民姊夫」具俊曄、大年初六「全能男神」胡宇威到大年初七原子少年冠軍團「天王星」以及大年初八「百萬點閱單口喜劇演員」博恩都確認參演。

《極限震撼》即將在2023春節強勢登台。（寬宏藝術提供）

《極限震撼》（Fuerza Bruta）的西班牙文語意為「原力」，以顛覆感官，粉碎現實的束縛，展現力量與藝術的震撼魅力。觀眾將全程站立觀賞，沒有固定的舞臺和座位，表演者出其不意的從四面八方湧現，可能此刻還望著頭頂上方的巨大透明水幕，下一刻極速突襲出現在身旁，完全融入觀眾一起放肆玩鬧，每位觀眾都將有機會和表演者近距離互動，宛如表演的一部分，共同創造前所未有的娛樂體驗。360度環繞空間零死角的沉浸式表演，七彩絢爛燈光與超近距離劇場演出，宛如置身大型派對現場。

《極限震撼》大年初七邀請到原子少年冠軍團「天王星」演出。（寬宏藝術提供）

2005年首演即造成轟動，在韓國2度演出都力邀天團「Super Junior」成員銀赫參加，這次團隊特別力邀在台藝人，要讓觀眾看見每位藝人不同的面貌，更要挑戰藝人的極限。曾擔任《全明星運動會》首季藍隊隊長的胡宇威指出，一直有運動習慣，對於演出相當有信心；舞蹈實力豐厚的原子少年「天王星」也表示能和國外團隊一起演出，是特別的經驗，相當興奮；國民姊夫具俊曄曾經看過《極限震撼》，直呼絕對超乎你的想像，這次能夠跨界和跨國結合，絕對是一場值回票價的演出派對；博恩呼籲過年不要在家無聊看電視，一起到小巨蛋釋放你的小宇宙，大聲嘶吼，大聲歡笑；活力女神徐懷鈺，不要遲疑，大年初三就到小巨蛋一起飛起來。

《極限震撼》演出超過17年，連續9年占領外百老匯必看劇目的一席之地，觀眾將可以在諾大的空間內恣意走動，並滿足近在咫尺的距離窺探表演者的細微表演，感受其所帶來的震撼力與美感，更能與喜歡的藝人、歌手近距離互動，機會難得，本次演出時間為2023年1月22日至29日，將帶來一連18場的演出，購票請洽寬宏售票、全台OK、萊爾富便利商店。